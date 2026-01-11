Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 11 января 2026Мир

В Британии указали на сигнал Трампа Путину

The Telegraph: Захват танкера Marinera стал сигналом Трампа Путину
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Handout / Reuters

Захват нефтяного танкера Marinera стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Такое мнение приводит британское издание The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

По мнению собеседников издания, захват танкера, шедшего под российским флагом, стал сигналом для Путина, чтобы тот ускорил процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него кончились», — отметил источник из близкого окружения американского лидера.

7 января европейское командование Вооруженных сил (ВС) США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике. Позднее стало известно, что из 28 членов экипажа только двое были россиянами. После обращения МИД России Трамп освободил их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

    Стало известно мнение Трампа о размещении войск в Иране

    Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей

    В МИД России пообещали неотвратимое наказание за удары по Воронежской области

    В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений в связи с захватом церквей

    Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

    Трамп «закурил» сигару на фоне развевающегося флага Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok