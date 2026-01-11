Реклама

Бывший СССР
02:52, 11 января 2026Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БПЛА

В Киеве объявили воздушную тревогу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.

Местных жителей призвали не покидать укрытия.

Днем 10 января в Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений потребителей будут оперативно информировать.

Позднее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в Киеве восстановили электроснабжение всех потребителей, украинская столица возвращается к плановым графикам отключений.

