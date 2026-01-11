Реклама

В Китае усомнились в угрозе Европе со стороны России

Экс-посол КНР Цуй Тянькай: Россию ошибочно назвали главной угрозой для Европы
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что Европа считает Россию угрозой своей безопасности по ошибке. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, понятие «защита безопасности», о котором говорят европейские лидеры, означает, что есть угроза этой самой безопасности.

«Упоминалось, что Европе требуется помощь США для обеспечения безопасности, она сейчас находится в безвыходном положении и вынуждена умолять Вашингтон. Но что является угрозой безопасности для Европы?» — заявил Цуй в рамках круглого стола «Отношения США с союзниками в эпоху Трампа 2.0».

Он отметил, что считать Россию самой большой угрозой безопасности для стран НАТО, на его взгляд, «ошибочное суждение», — добавил экс-посол КНР.

Ранее стало известно, что финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Россия якобы будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания конфликта на Украине.

