20:06, 11 января 2026Мир

В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений в связи с захватом церквей

Член Конгресса Луна потребовала объяснить гонения и захват церквей на Украине
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала у посла Украины в США Ольги Стефанишиной объяснений из-за жалоб православных христиан западной Украины. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Член Конгресса обратила внимание на видеообращение верующих, которые жалуются на захват церквей и преследования со стороны властей. Она отметила, что «незаконное изъятие» должно прекратиться.

«Можете ли вы прокомментировать это? Или православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошей идеей», — написала Луна.

Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел России прокомментировали преследование УПЦ со стороны украинских властей.

