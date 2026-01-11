Реклама

В России объяснили желание премьер-министра Великобритании заблокировать соцсеть X

Дмитриев: В соцсети X понятно, насколько сильно Стармер настроен против Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в X объяснил, почему премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет заблокировать эту соцсеть.

По словам чиновника, по материалам в ней можно понять, насколько сильно британский политик настроен против президента США Дональда Трампа.

«Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», — написал Дмитриев в ответ на собственный пост от 4 августа 2025 года с видео, где премьер Великобритании говорит о том, что не хотел бы переизбрания Трампа.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что США могут ввести санкции против Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть Х.

