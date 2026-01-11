Реклама

22:10, 11 января 2026Мир

В США назвали длительность переходного периода под американским управлением в Венесуэле

Райт: Переходный период в Венесуэле под управлением США будет длиться от года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Министр энергетики США Крис Райт в эфире CBS News назвал длительность переходного периода под американским управлением в Венесуэле. По его словам, этот срок составит от года до двух, возможно и больше.

Глава ведомства пояснил, что цель Соединенных Штатов — привести к власти представительное и легитимное правительство, после чего страна вернет полный суверенитет. Он подчеркнул, что нынешнее правительство в Каракасе не обладает легитимностью.

Райт добавил, что Венесуэла 25 лет находилась в упадке, но вмешательство президента США Дональда Трампа позволило изменить правила игры.

«Я не знаю временных рамок этого. Это не недели, это скорее месяцы. Это может быть год или два, может быть и больше», — сказал министр.

3 января США нанесли авиаудары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес.

Вскоре после этого стало известно о разработке администрацией президента США Дональда Трампа плана управления Венесуэлой. В рабочую группу по данному вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

