В США заявили о крахе планов Запада разместить войска на Украине

Планы Запада разместить свои войска на Украине терпят крах. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.
Он, в частности, заявил, что намерения так называемой «коалиции желающих», в том числе инициатива премьер-министра Великобритании Кира Стармера ввести европейские войска на Украину, быстро рушатся. «Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен смысла», — отметил экс-военный.
Ранее Дэвис сравнил с самоубийством возможный ввод западных войск на Украину. Он подчеркнул, что войска украинских союзников не смогут конкурировать в военном отношении с Россией в случае прямого столкновения.
7 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию, допускающую ввод западных войск на территорию Украины. В документе уточнялось, что это может произойти после завершения российско-украинского конфликта.