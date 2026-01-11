Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 11 января 2026Мир

В США заявили о крахе планов Запада разместить войска на Украине

Экс-подполковник Дэвис: Планы Запада разместить войска на Украине быстро рушатся
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Планы Запада разместить свои войска на Украине терпят крах. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

Он, в частности, заявил, что намерения так называемой «коалиции желающих», в том числе инициатива премьер-министра Великобритании Кира Стармера ввести европейские войска на Украину, быстро рушатся. «Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен смысла», — отметил экс-военный.

Ранее Дэвис сравнил с самоубийством возможный ввод западных войск на Украину. Он подчеркнул, что войска украинских союзников не смогут конкурировать в военном отношении с Россией в случае прямого столкновения.

7 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию, допускающую ввод западных войск на территорию Украины. В документе уточнялось, что это может произойти после завершения российско-украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Ольга Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян

    В Китае усомнились в угрозе Европе со стороны России

    Казахстанский теннисист нецензурно отреагировал на попадание в топ-10 мирового рейтинга

    Европу возмутило молчание НАТО по злободневному вопросу

    Трамп заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков на Кубу

    В США заявили о крахе планов Запада разместить войска на Украине

    В МИД отреагировали на новые атаки ВСУ на регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok