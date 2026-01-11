Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 11 января 2026Россия

В Воронеже подростки избили и выгнали на мороз полуголого мужчину

СК возбудил дело после избиения подростками полуголого мужчины в Воронеже
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Baza

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту избиения 30-летнего жителя Воронежа. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По информации источника, толпа подростков в одном из местных ЖК вступили в конфликт с мужчиной, после чего избили его и выставили на мороз в полуголом виде. Перед этим молодые люди выбили дверь в подъезд, чтобы попасть на вечеринку в одной из квартир.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина зашел в лифт с одним из подростков, после чего его начали избивать. Спустя некоторое время пострадавшего спустили обратно на первый этаж, стащили с него одежду и порвали джинсы, после чего вытолкнули на улицу. Температура воздуха в городе составляла около 0 градусов.

Позже избитый написал заявление в полицию. Сообщается, что личности нападавших уже установлены. СК по Воронежской области возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что толпа российских подростков окружила и избила второклассника в Новосибирске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России одной фразой прокомментировали желание британского министра «похитить Путина»

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    В Воронеже подростки избили и выгнали на мороз полуголого мужчину

    Российские войска нанесли поражение предприятию ВПК Украины

    Тарасова рассказала об участии в «Ледниковом периоде»

    Известный врач заявил о победе над некоторыми инфекциями

    Российская армия отразила две атаки ВСУ в Харьковской области

    ВС России разгромили бригаду спецназначения «Азов»

    Российская армия заняла село в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok