07:30, 11 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Юрист опроверг миф о взыскании налога за переводы денег на карту

Юрист Хаминский: Налоговики не проверяют счета физлиц в режиме реального времени
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В обществе циркулируют некомпетентные суждения, будто бы налоговики в режиме реального времени анализируют поступления на счета физлиц и автоматически начисляют недоимки, штрафы и пени, что не соответствует действительности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист отметил, что налоговые органы не вправе предъявлять налоговые претензии гражданам до окончания срока подачи декларации за прошедший год. По его словам, действующее законодательство строго охраняет банковскую тайну.

«ФНС может получить информацию об оборотах по счетам исключительно в рамках проведения налоговой проверки, камеральной или выездной. Кроме того, банки самостоятельно направляют в Росфинмониторинг сведения об операциях, подпадающих под критерии Федерального закона "О противодействии легализации доходов". Однако даже при таком взаимодействии предъявить налоговые претензии в режиме реального времени невозможно», — объяснил эксперт.

Именно на налоговом органе лежит бремя доказывания, что конкретное поступление является налогооблагаемым доходом, например, от предпринимательской деятельности.

Александр ХаминскийЮрист

Разрешить ситуацию, по мнению Хаминского, можно только через изменение Налогового кодекса. Необходимо законодательно закрепить процедуру мониторинга крупных банковских операций для последующей профилактики налоговых правонарушений, считает юрист.

Ранее Хаминский предупредил о новых признаках мошеннических переводов. По его мнению, перевод себе суммы свыше 200 тысяч может вызвать вопрос у банка.

