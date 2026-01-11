Запасов газа в хранилищах Германии и Франции осталось меньше половины

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии и Франции упал ниже 50 процентов. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как уточняет энергетическая компания, на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2 процента запасов газа, Франции — 49,2 процента. Ускоренно расходовать газ стимулирует холодная погода, пришедшая в Европу.

7 и 8 января из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, добавляют в организации, а 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы. На 9 января в подземных хранилищах Европы содержится 56,3 миллиарда кубометров газа — 55,5 процента от объема хранилищ и на 12,6 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня, заключили в «Газпроме».

В конце декабря в «Газпроме» рассказали о «крайне сложной» ситуации с газом в Прибалтике.

