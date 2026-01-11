Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:07, 11 января 2026Бывший СССР

Зеленского предупредили о последствиях из-за кадровых перестановок

BZ: Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в разгар конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hadjielia Kyriakos / Pio / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар конфликта с Россией. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

«Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние», — пишет автор.

Отмечается, что такие изменения в центральном аппарате страны объясняются желанием Зеленского сосредоточить власть в своих руках и дистанцироваться от недавних коррупционных скандалов и провалов Вооруженных сил Украины на поле боя.

Зеленский сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве 2 января. Тогда же он предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео

    В Киеве назвали новый повод для применения Россией «Орешника»

    Врач дал совет по восстановлению режима сна

    Стало известно о месте запуска украинских БПЛА по Воронежу

    Часть боеголовок запущенных США по ИГ Tomahawk не сдетонировали

    Зеленского предупредили о последствиях из-за кадровых перестановок

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok