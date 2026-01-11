Зеленского предупредили о последствиях из-за кадровых перестановок

BZ: Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в разгар конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар конфликта с Россией. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

«Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние», — пишет автор.

Отмечается, что такие изменения в центральном аппарате страны объясняются желанием Зеленского сосредоточить власть в своих руках и дистанцироваться от недавних коррупционных скандалов и провалов Вооруженных сил Украины на поле боя.

Зеленский сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве 2 января. Тогда же он предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента Украины.