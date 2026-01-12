Назван главный провал Apple

Cult of Mac: iOS 26 оказалась провальной — ее доля составила всего 10,7 %

Новая операционная система (ОС) для iPhone оказалась непопулярной среди пользователей. На это обратило внимание профильное издание Cult of Mac.

Журналисты медиа сослались на данные StatCounter, согласно которым в начале 2026 года на актуальной iOS 26.1 работает лишь 10,7 процента поддерживаемых устройств. Для сравнения, предшествующая этой системе iOS 18.7 имеет долю 30 процентов, iOS 18.6 — 29,9 процента. Авторы назвали темпы принятия ОС медленными и провальными.

В материале говорится, что подобная ситуация является нетипичной — главным образом потому, что новые версии iOS обычно быстро распространялись среди пользователей. Так, доля iOS 18 примерно через четыре месяца после релиза достигла 63 процентов. Доля iOS 17 за тот же период времени составляла 54 процента, iOS 16 — 60 процентов.

Журналисты издания MacRumors назвали главной причиной непринятия iOS 26 дизайн Liquid Glass. «После анонса на WWDC в прошлом году новый дизайн получил смешанные отзывы, что может быть одной из причин нежелания обновляться», — отметили авторы.

Новая iOS 26 также не оказалась популярной и среди пользователей iPhone из России. Ее доля в начале 2026-го составила около 11 процентов. Для сравнения, доля iOS 18.7 достигла 28 процентов, iOS 18.6 — 22,7 процента.

