Армия России поразила предприятие по производству украинских БПЛА

Армия РФ поразила предприятие по производству украинских дронов

Армия России поразила предприятие по производству украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России.

Предприятие, название и местонахождение которого не раскрывается, производило беспилотники дальнего действия, отметили в министерстве.

Кроме того, за минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, добавили в Минобороны.

12 января российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новобойковское Запорожской области. Его заняли бойцы группировки войск «Днепр».

Тем временем украинские войска не оставляют попыток атаковать Россию дальнобойными дронами. В ночь на 12 января было сбито 13 беспилотников.