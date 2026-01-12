Реклама

Россия
14:30, 12 января 2026Россия

Армия России поразила предприятие по производству украинских БПЛА

Армия РФ поразила предприятие по производству украинских дронов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Армия России поразила предприятие по производству украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России.

Предприятие, название и местонахождение которого не раскрывается, производило беспилотники дальнего действия, отметили в министерстве.

Кроме того, за минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, добавили в Минобороны.

12 января российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новобойковское Запорожской области. Его заняли бойцы группировки войск «Днепр».

Тем временем украинские войска не оставляют попыток атаковать Россию дальнобойными дронами. В ночь на 12 января было сбито 13 беспилотников.

