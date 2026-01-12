Реклама

19:33, 12 января 2026

Артемий Лебедев раскрыл последствия ограничений на въезд россиян для Прибалтики

Артемий Лебедев: Прибалтика осталась ни с чем из-за ограничений для россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал негативные последствия, с которыми столкнулись прибалтийские страны после того, как ввели ограничения для россиян. Их блогер раскрыл в обзоре новостей, выпуск опубликован во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что в Прибалтике не развивается туризм, что во многом связано с ограничениями на въезд в Эстонию, Латвию и Литву для россиян. «Никакой американец не полетит в Ригу в качестве туриста, ездили только русские в какую-нибудь Юрмалу. Но они этот канал заработка закрыли для себя и, собственно, остались ни с чем у разбитого корыта», — добавил он.

Блогер добавил, что считает пиком развития прибалтийских стран советские времена, так как тогда в них была промышленность, достойные зарплаты, спокойствие и безопасность, а граждане не стремились эмигрировать. Сейчас же, как считает Лебедев, ситуация изменилась в худшую сторону. «В общем, у них народу не осталось, промышленности не осталось, *** нет, туризма нет», — констатировал дизайнер.

В конце декабря 2025 года сообщалось, что Латвия закончила строительство заграждения на границе с Россией. Уточнялось, что его протяженность — 280 километров.

