Экономика
19:03, 12 января 2026Экономика

Банк России повысил курсы доллара и юаня

ЦБ: Курс доллара на 13 января составил 78,79 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России повысил курсы доллара и юаня, однако снизил котировки евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Так, на 13 января стоимость доллара установлена на отметке в 78,7913 рубля. Юань подорожал до 11,2856 рубля. В то же время курс евро опустился до 91,9668 рубля.

На 12 января доллар, юань и евро стоили 78,2267, 11,1592 и 92,0938 рубля соответственно.

По мнению экономистов, в 2026 году российская валюта будет постепенно слабеть. Есть мнение, что уже в I квартале россияне могут увидеть доллар по 82-83 рубля. Дальнейшая его судьба будет зависеть от санкций, цен на сырье, а также решений ЦБ по ключевой ставке. Возможно, что в некоторые моменты доллар в России подорожает до 95-100 рублей, что окажется тревожным сигналом для рынка.

Также есть прогнозы, что курс доллара может в среднем дойти до 90 рублей и даже до 92,5-97,5 рубля.

