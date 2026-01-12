Реклама

16:22, 12 января 2026Экономика

Дерипаска пожаловался на запредельно примитивный эксперимент в России

Дерипаска назвал высокую ключевую ставку запредельно примитивным экспериментом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Удерживание высокой ключевой ставки Банком России столь длительный период является «запредельно примитивным экспериментом, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны». Об этом в своем Telegram-канале написал миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, такого же мнения придерживаются все «деловые и разумные люди страны». Бизнесмен считает, что Россия разбазаривает то, что «удалось мобилизовать в 2022-2023 годах тяжелым и упорным трудом».

Дерипаска пожаловался на отсутствие совместной программы действий правительства и Центробанка по снижению инфляции за счет увеличения предложения товаров и услуг, которые дают наибольший вклад в рост цен.

Миллиардер не уточнил, о каких именно товарах и услугах идет речь, но подчеркнул, что этому мешают «запредельно высокие» ставки по «кабальным» кредитам госбанков, а также «абсолютно безумное завышение курса национальной валюты», о котором он написал ранее.

Как эта политика может привести к снижению цен на курицу или яйцо, признал Дерипаска, он лично понять не может, и «вся страна ломает голову». «Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйца в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?» — задался он риторическим вопросом.

Ранее президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии обратил внимание, что стоимость куриных яиц в России снизилась в 2025 году после роста в предыдущие годы. В декабре 2023-го глава государства извинялся перед россиянами из-за подорожания продукта.

