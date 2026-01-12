Дерипаска заявил о невозможности быстрого выхода экономики России из кризиса

Дерипаска назвал крепкий рубль залогом сохранения кризиса в российской экономике

Излишне крепкий рубль на фоне сознательной девальвации американскими властями доллара делает все надежды на быстрый выход российской экономики из кризиса несбыточными. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

Само по себе удерживание рубля на текущих уровнях бизнесмен охарактеризовал как бессмысленную стратегию. В прошлые годы он неоднократно критиковал Банк России за высокую ключевую ставку, которую регулятор объясняет борьбой с инфляцией, однако в то же время соглашается с ее влиянием на дороговизну национальной валюты.

В начале года большинство аналитиков склоняются к тому, что российская валюта в 2026-м все же ослабеет к доллару. В первую очередь этому должны поспособствовать снижение мировых цен на нефть, усиление санкционного давления и сокращение продаж валюты Центробанком.

Ранее Дерипаска заявил, что если власти не создадут условий для развития частного бизнеса в сфере искусственного интеллекта, то страна «проспит» четвертую технологическую революцию. По его мнению, существует угроза того, что вместо конкуренции на передовом рынке россияне «будут радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета».