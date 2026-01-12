Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 12 января 2026Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины описал встречу с Зеленским словами «камень с души»

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что рад возобновлению диалога с Зеленским
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рад возобновлению диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое высказывание он сделал в интервью изданию «Украинская правда».

«Диалог возобновился, это главный результат встречи, о которой вы говорите. У меня камень с души упал», — отметил он.

По словам экс-главы украинского МИД, на встрече с Зеленским не обсуждался вопрос конкретных должностей. Издание «РБК-Украина» ранее сообщало, что Кулеба является наиболее вероятным кандидатом на должность главы Службы внешней разведки (СВР).

5 января Зеленский сообщил о встрече с Кулебой. «Мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавить офис президента Украины, после отставки экс-главы ОП Андрея Ермака в ноябре 2025 года. Новым главой ГУР стал руководитель СВР Олег Иващенко, что сделало его должность вакантной.

