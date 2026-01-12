Реклама

Экс-министр юстиции Польши получил политическое убежище в Венгрии

Адвокат Левандовский: Экс-министр юстиции Польши Зебро получил убежище в Венгрии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Экс-министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии. Об этом в соцсети Х сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Адвокат подчеркнул, что Зебро получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии в связи с нарушениями прав и свобод на территории Польши, гарантированных международными законами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал оказывать санкционное давление на Россию ради мирного урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе Гренландии вся Европа поддержит Данию.

