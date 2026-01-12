Генсек НАТО назвал приоритет альянса

Генсек НАТО Рютте: Арктика — один из главных приоритетов альянса

Арктика, на данный момент, является одним из главных приоритетов Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

По словам генсека, страны-члены НАТО согласились с тем, что Арктический регион должен оставаться безопасным и занимать приоритетное место в повестке альянса.

Рютте также отметил, что в альянсе продолжаются консультации по дальнейшим шагам, направленным на поддержание диалога и выработку согласованных решений по будущему региона.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что в НАТО начали двухэтапное дипломатическое наступление на президента США Дональда Трампа для предотвращения возможного военного вторжения Вашингтона в Гренландию.