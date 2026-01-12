Глава МИД Ирана назвал главных виновников протестов

Арагчи: У нас есть доказательства вмешательства США и Израиля в протесты

К организации протестов в Иране причастны Соединенные Штаты и Израиль. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«У нас есть множество доказательств, говорящих о вмешательстве как США, так и Израиля в это террористическое движение (имеются в виду протесты — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава иранского МИД.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что люди, которые поджигают рынки, мечети и истребляют население, не являются частью страны, а те, кто являются ее частью, протестуют мирно. Он также обвинил США и Израиль в том, что они дают протестующим указания разрушать государство.

28 декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации национальной валюты. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах и Лордеган.