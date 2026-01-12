Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:22, 12 января 2026Мир

Глава МИД Ирана назвал главных виновников протестов

Арагчи: У нас есть доказательства вмешательства США и Израиля в протесты
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / AP

К организации протестов в Иране причастны Соединенные Штаты и Израиль. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«У нас есть множество доказательств, говорящих о вмешательстве как США, так и Израиля в это террористическое движение (имеются в виду протесты — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава иранского МИД.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что люди, которые поджигают рынки, мечети и истребляют население, не являются частью страны, а те, кто являются ее частью, протестуют мирно. Он также обвинил США и Израиль в том, что они дают протестующим указания разрушать государство.

28 декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации национальной валюты. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

    В зоне СВО испытали более тысячи новинок

    В России раскрыли дело найденной на дне коллектора школьницы

    Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

    Найден избивший ребенка за случайное попадание снежком россиянин

    Уехавший из России в Израиль комик порадовался отказу семьи от эмиграции во времена СССР

    Одна известная ЧВК открыла «Русские дома» в Африке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok