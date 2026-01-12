Глава подмосковного города удалила все соцсети и ушла в отставку

Глава подмосковного города Химки Елена Землякова удалила все социальные сети по одной причине. Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

По данным издания, она ушла в отставку. Землякова занимала руководящий пост меньше года — она была назначена с 28 февраля 2025-го.

Разговоры о ее увольнении возникли еще в декабре прошлого года. Однако официально свой уход Землякова подтвердила только сейчас.

Как утверждают средства массовой информации, чиновница переходит на должность руководителя регионального Фонда медицинского страхования.

Временно исполнять обязанности главы Химок назначили Инну Федотову. До этого она занимала аналогичную должность в администрации Клина. Федотова родилась и выросла в Красноярске. Именно там она начала свой чиновничий путь.

