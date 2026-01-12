Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:09, 12 января 2026Россия

Иноагент признала правоту Путина по вопросу Украины

Иноагент Латынина признала правоту Путина по вопросу Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Журналистка Юлия Латынина (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) в эфире своего YouTube-канала признала правоту президента России Владимира Путина по вопросу Украины.

«Российская либеральная пресса врала мне десятилетиями!» — возмутилась она, отметив, что в начале СВО не разбиралась в вопросе и не пыталась выяснить, кто прав, кто виноват.

Латынина подчеркнула, что в дальнейшем из расследований узнала о ситуации на Донбассе, о том, что стрельбу на Майдане открыли правые радикалы, что экс-госсекретарь США Виктория Нуланд обсуждала в 2014 году, кого поставить руководить Украиной.

«И я понимаю, что вся та картина, с которой мы пришли к 2022 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности», — заключила журналистка.

Ранее бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что действующие украинские власти во главе с Владимиром Зеленским не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян объяснила отказ России от бомбардировки Киева

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    В Германии заявили о неспособности Arrow 3 сбить «Орешник»

    На YouTube нашли загруженное из КНДР пугающее видео длительностью более 140 лет

    Иноагент признала правоту Путина по вопросу Украины

    Врач объяснил причины проблем в постели после затяжных новогодних праздников

    Россиянам раскрыли способ восстановить режим сна после праздников

    В элитном жилом комплексе в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка

    В МИД России объяснили отсутствие реакции Европы на атаки Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok