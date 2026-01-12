Иноагент Латынина признала правоту Путина по вопросу Украины

Журналистка Юлия Латынина (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) в эфире своего YouTube-канала признала правоту президента России Владимира Путина по вопросу Украины.

«Российская либеральная пресса врала мне десятилетиями!» — возмутилась она, отметив, что в начале СВО не разбиралась в вопросе и не пыталась выяснить, кто прав, кто виноват.

Латынина подчеркнула, что в дальнейшем из расследований узнала о ситуации на Донбассе, о том, что стрельбу на Майдане открыли правые радикалы, что экс-госсекретарь США Виктория Нуланд обсуждала в 2014 году, кого поставить руководить Украиной.

«И я понимаю, что вся та картина, с которой мы пришли к 2022 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности», — заключила журналистка.

Ранее бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что действующие украинские власти во главе с Владимиром Зеленским не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением.

