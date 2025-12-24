Арестович: Власти Украины не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции

Действующие украинские власти во главе с Владимиром Зеленским не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире YouTube-канала.

«Да, боятся. Потому что вступление в НАТО не нужно в конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела этого в конституции. Тем не менее, они вступили. Мы имеем — но не вступаем», — отметил он.

По словам Арестовича, убрать этот пункт — «значит попасть под обратный политический каток». Это приведет к очень сильной потере имиджа, объяснил он.

Ранее Алексей Арестович заявил, что если президентские выборы на Украине выиграет Владимир Зеленский, это обернется продолжением конфликта с Россией.

Также эксперт высказал мнение, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный сможет стать следующим президентом республики, если примет участие в выборах