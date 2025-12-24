Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:09, 24 декабря 2025Бывший СССР

Арестович рассказал об одном страхе Зеленского

Арестович: Власти Украины не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Действующие украинские власти во главе с Владимиром Зеленским не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире YouTube-канала.

«Да, боятся. Потому что вступление в НАТО не нужно в конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела этого в конституции. Тем не менее, они вступили. Мы имеем — но не вступаем», — отметил он.

По словам Арестовича, убрать этот пункт — «значит попасть под обратный политический каток». Это приведет к очень сильной потере имиджа, объяснил он.

Ранее Алексей Арестович заявил, что если президентские выборы на Украине выиграет Владимир Зеленский, это обернется продолжением конфликта с Россией.

Также эксперт высказал мнение, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный сможет стать следующим президентом республики, если примет участие в выборах

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    МИД России назвало имя нового посла по особым поручениям

    Бойцы ВСУ пожаловались на невозможность скрыться от ударов ВС России

    На Западе уличили Зеленского в одном действии после коррупционного скандала

    Эстонцы начали скупать горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

    В МИД России назвали условие справедливых выборов на Украине

    Иностранные компании захотели вернуться в Россию

    Специалисты с собаками обследовали место взрыва на юге Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok