Коммунальщики с заваленным снегом офисом переложили расчистку дворов на жильцов

В Химках управляющая компания переложила расчистку улиц от снега на жильцов

В Химках управляющая компания (УК) «Рафинад», вход в офис которой недовольные жители засыпали снегом, переложила ответственность за расчистку дворов на россиян. Об этом сообщает издание «Подъем».

Жители города пожаловались, что улицы после обрушившегося на регион снегопада никто не убирал. В пресс-службе УК отметили, что территория находится в собственности администрации Химок, а власти, в свою очередь, передали объекты в управление МБУ «ОГХ».

Однако, несмотря на такое обилие хозяев, убирать территории обязаны собственники и пользователи. «Это означает, что владельцы и пользователи этих объектов, включая граждан и юридических лиц, несут ответственность за их содержание», — подчеркнули в «Рафинаде», сославшись на подмосковные законы.

Ранее жители Мытищ тоже завалили снегом вход в офис управляющей компании. Россиян не устроило, что коммунальщики не чистят дворы от осадков. Некоторым жителям пришлось вооружиться лопатами и проделать такую работу самостоятельно.