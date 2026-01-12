Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 12 января 2026Мир

Мадуро решил «стоять до конца»

Посол РФ Мелик-Багдасаров: Находящийся в тюрьме Мадуро решил стоять до конца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Находящийся в американской тюрьме президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение стоять до конца. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания. Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца, и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», — поведал российский дипломат.

3 января Штаты ударили по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес.

Затем стало известно о разработке администрацией президента США Дональда Трампа плана управления Венесуэлой. В рабочую группу по этому вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стриптиз Санта-Клаусов на новогоднем детском шоу в российском городе попал на видео

    Стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты

    Леонардо Ди Каприо стал мемом в сети из-за выражения лица на «Золотом глобусе»

    В Москве резко похолодает

    Принц Гарри придумал способ помириться с королем Карлом III

    Раскрыта неожиданная причина нарушений работы поджелудочной железы

    Мадуро решил «стоять до конца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok