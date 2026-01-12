Посол РФ Мелик-Багдасаров: Находящийся в тюрьме Мадуро решил стоять до конца

Находящийся в американской тюрьме президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение стоять до конца. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания. Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца, и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», — поведал российский дипломат.

3 января Штаты ударили по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес.

Затем стало известно о разработке администрацией президента США Дональда Трампа плана управления Венесуэлой. В рабочую группу по этому вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.