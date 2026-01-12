Реклама

Мир
21:41, 12 января 2026Мир

Мерца раскритиковали после слов о России

Макгрегор: Слова Мерца о невозможности ввода войск на Украину бессмысленны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развернуть европейский военный контингент на Украине без согласия России не несут в себе никакого смысла. С критикой в адрес политика выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на все», — сказал он.

По его мнению, высказывания Мерца «не имеют значения», потому что за ними нет признания законности интересов РФ в сфере безопасности и понимания ситуации на поле боя.

Ранее об унижении Мерца из-за Украины сообщила британская газета The Telegraph. «Было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины будет поддержано депутатами парламента», — указал автор.

