Многодетная россиянка рассказала о совете депутатов купить противозачаточные

Тюменка обвинила депутатов в нежелании помогать ее многодетной семье

Жительница Тюмени обвинила депутатов в нежелании помогать ее многодетной семье. Об этом сообщает Ura.ru.

Отец семьи Удинцевых — инвалид по зрению. Мать шестерых детей Дарья Удинцева утверждает, что в регионе таких семей — многодетных и с родителем-инвалидом — единицы. В очереди на получение жилья они стоят 18 лет.

«Когда с таким предложением мы обратились к депутатам, то они нам открыто заявляли — не рожайте, купите противозачаточные», — заявила женщина. К каким именно депутатам обращалась Удинцева, в материале не уточняется.

После обращения к председателю областной думы Фуату Ганиевичу он предложил семье частично компенсировать оплату съемного жилья.

В городском управлении строительства журналистам ответили, что жилье предоставляется гражданам в порядке очередности.

Ранее в Тамбовской области многодетной вдове бойца СВО отказали в выплатах после смерти мужа. Со слов россиянки, чиновники также упрекнули ее в многодетности, спросив: «Зачем было рожать столько детей?».