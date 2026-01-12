Реклама

20:52, 12 января 2026Россия

Многодетная россиянка рассказала о совете депутатов купить противозачаточные

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Жительница Тюмени обвинила депутатов в нежелании помогать ее многодетной семье. Об этом сообщает Ura.ru.

Отец семьи Удинцевых — инвалид по зрению. Мать шестерых детей Дарья Удинцева утверждает, что в регионе таких семей — многодетных и с родителем-инвалидом — единицы. В очереди на получение жилья они стоят 18 лет.

«Когда с таким предложением мы обратились к депутатам, то они нам открыто заявляли — не рожайте, купите противозачаточные», — заявила женщина. К каким именно депутатам обращалась Удинцева, в материале не уточняется.

После обращения к председателю областной думы Фуату Ганиевичу он предложил семье частично компенсировать оплату съемного жилья.

В городском управлении строительства журналистам ответили, что жилье предоставляется гражданам в порядке очередности.

Ранее в Тамбовской области многодетной вдове бойца СВО отказали в выплатах после смерти мужа. Со слов россиянки, чиновники также упрекнули ее в многодетности, спросив: «Зачем было рожать столько детей?».

