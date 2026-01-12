Москвичей призвали не сушить одежду в одном месте

Москвичей призвали не сушить одежду на электробатареях

Сушка одежды на электрообогревателе может привести к пожару. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко.

Если вещь мокрая, то вода с нее может попасть на терморегулятор или розетку и спровоцировать короткое замыкание. Если же вещь уже высохла, то она может перегреться и воспламениться, объяснил специалист.

Также он посоветовал не ставить обогреватели возле легковоспламеняющихся предметов. Обогреватель может перегреть штору и спровоцировать пожар. Если же он выйдет из строя и внезапно воспламенится, огонь быстро перекинется на занавески и распространится по всей комнате.

