Экономика
14:07, 12 января 2026Экономика

Москвичей призвали не сушить одежду в одном месте

Москвичей призвали не сушить одежду на электробатареях
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Сушка одежды на электрообогревателе может привести к пожару. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко.

Если вещь мокрая, то вода с нее может попасть на терморегулятор или розетку и спровоцировать короткое замыкание. Если же вещь уже высохла, то она может перегреться и воспламениться, объяснил специалист.

Также он посоветовал не ставить обогреватели возле легковоспламеняющихся предметов. Обогреватель может перегреть штору и спровоцировать пожар. Если же он выйдет из строя и внезапно воспламенится, огонь быстро перекинется на занавески и распространится по всей комнате.

Ранее россиян призвали не оставлять новогоднюю елку возле контейнеров с мусором. Ель считается крупногабаритным отходом — перед выбросом ее следует распилить и оставить на специальной площадке.

