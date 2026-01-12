Реклама

Экономика
09:55, 12 января 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в первую рабочую неделю

Синоптик Макарова: К 15 января в Подмосковье похолодает до минус 16 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Температура в столичном регионе в первую рабочую неделю будет ниже климатической нормы. Об этом агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Аномалия будет не такой большой, отметила она. По прогнозам синоптика, в понедельник, 12 января, столбики термометров в Москве не поднимутся выше минус 3-5 градусов, в Подмосковье температура составит от минус 2 до минус 7 градусов. Местами возможен гололед. Впоследствии температура продолжит плавно опускаться. В ночь на вторник, 13-е число, она будет держаться в пределах минус 8-10 градусов в городе и минус 7-12 градусов по области. В дневные часы температура в столице составит около минус 7-9 градусов, в регионе ожидается не выше минус 6-11 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

В среду, 14 января, ночью столбики термометров достигнут отметки в минус 11-13 градусов в Москве, в Подмосковье может подморозить и до минус 20 градусов. Вместе с похолоданием прогнозируется небольшой снегопад. В течение дня температура в столице поднимется до минус 8-10 градусов. В четверг, 15 января, по Московской области температура будет варьироваться от минус 11 до минус 16 градусов ночью и от минус 7 до минус 12 градусов днем. Осадки не прекратятся, отметила Макарова, а в пятницу они немного усилятся.

Через неделю холода усилятся, и по Москве ударят настоящие крещенские морозы. 19 января в Москве ожидается до минус 25 градусов, а 20-21 января температура упадет до минус 30 градусов.

