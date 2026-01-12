Реклама

16:44, 12 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали четыре сценария развития конфликта в 2026 году

В «РБК-Украина» назвали 4 сценария развития украинского конфликта в 2026 году
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

На Украине утверждают, что существует четыре сценария развития конфликта в 2026 году. О них рассказывает издание «РБК-Украина».

«Соединенным Штатам не удается привести Украину и Россию к "единому знаменателю". (...) Белый дом снижает частоту встреч с обеими сторонами и не задействует никаких инструментов принуждения», — назвало издание первый вариант развития событий украинского конфликта.

В качестве альтернативного сценария, который издание называет угрожающим, является продолжение продвижения российских войск, как следствие, потерю Киевом части территорий. Третий вариант — Украина выводит войска из Донбасса, боевые действия прекращаются. Последним сценарием развития украинского конфликта издание называет заморозку боевых действий по линии фронта и дальнейшее обсуждение деталей мирных договоренностей.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы завершить конфликт на Украине в 2026 году. По его оценкам, в этом году будет возможно только прекращение огня, но не заключение мирного соглашения.

