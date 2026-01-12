Назван фаворит АПЛ

Букмекеры назвали «Арсенал» фаворитом АПЛ

Букмекеры назвали фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики уверены в чемпионстве «Арсенала» с вероятностью около 80 процентов. Суперкомпьютер Opta также подтверждает доминирование «канониров».

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 1,52, что соответствует высокой вероятности успеха. «Манчестер Сити» следует с котировкой 2,85, а «Астон Вилла» — 26.80. Другие претенденты, такие как «Ливерпуль» и «Челси», имеют шансы менее одного процента.

После 21 матча «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» располагаются на втором и третьем местах соответственно с 43 очками.

