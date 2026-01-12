Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:51, 12 января 2026Спорт

Назван фаворит АПЛ

Букмекеры назвали «Арсенал» фаворитом АПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jacques Feeney / Offside / Offside via Getty Images

Букмекеры назвали фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики уверены в чемпионстве «Арсенала» с вероятностью около 80 процентов. Суперкомпьютер Opta также подтверждает доминирование «канониров».

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 1,52, что соответствует высокой вероятности успеха. «Манчестер Сити» следует с котировкой 2,85, а «Астон Вилла» — 26.80. Другие претенденты, такие как «Ливерпуль» и «Челси», имеют шансы менее одного процента.

После 21 матча «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» располагаются на втором и третьем местах соответственно с 43 очками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыта позиция Трампа относительно ударов по Ирану

    Описан процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

    В Москве вспыхнул сильный пожар

    Назван фаворит АПЛ

    Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

    Военкор посмеялся над ударом по судам под Одессой

    В России оценили желание Санду ликвидировать Молдавию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok