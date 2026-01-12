Реклама

13:03, 12 января 2026

Названа неожиданная проблема популярных препаратов для похудения

BMJ: Прекратившие прием препаратов GLP-1 люди набирают вес быстрее обычного
Екатерина Графская
Новое исследование показало, что после прекращения приема современных препаратов для снижения веса потерянные килограммы возвращаются значительно быстрее, чем после диеты и физических нагрузок. Согласно анализу, опубликованному в журнале BMJ, люди, прекратившие лечение препаратами класса GLP-1, в среднем набирают вес в четыре раза быстрее, чем те, кто худел без лекарств.

Британские ученые из Оксфордского университета проанализировали данные 37 исследований. Они выяснили, что после отмены препаратов участники набирали около 0,4 килограмма в месяц, а за год возвращали примерно 10 килограммов — почти весь ранее сброшенный вес. При этом показатели давления и холестерина также постепенно возвращались к исходным значениям.

Авторы подчеркивают, что быстрый набор веса связан не только с отменой лекарств, но и с масштабом первоначального похудения: препараты позволяют сбросить до 15-20 процентов массы тела. Однако даже с учетом этого фактора скорость возврата веса после медикаментозного лечения оставалась выше, чем при изменении образа жизни.

Исследователи отмечают, что препараты GLP-1 остаются эффективным инструментом в лечении ожирения, но не являются окончательным решением проблемы. По их мнению, ожирение следует рассматривать как хроническое состояние, требующее длительной или постоянной терапии и сочетания лекарств с изменением питания и физической активности.

Ранее выяснилось, что препараты из класса агонистов рецепторов GLP-1 могут быть связаны с более низким риском компрессионных переломов позвонков.

