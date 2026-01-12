Реклама

09:47, 12 января 2026Мир

Немецкие военные надели нацистскую форму, употребили наркотики и начали зиговать

FT: Немецких военных обвинили в употреблении и отдаче нацистского приветствия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Элитное подразделение немецкой армии обвинили в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков и отдаче нацистского приветствия. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Прокуратура Германии рассматривает более десятка обвинений против солдат 26-го парашютно-десантного полка, воздушно-десантной дивизии немецкой армии. Расследование касается обвинений в том, что солдаты элитного подразделения носили форму в нацистском стиле и употребляли наркотики», — говорится в материале.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что он «потрясен» этими разоблачениями, отметив, что они «резко противоречат основополагающим ценностям Бундесвера». При этом отмечается, что ситуация также омрачила запуск в этом месяце новой программы, направленной на привлечение 18-летних к новой форме добровольной военной службы.

Как уточняет издание, обвинения впервые стали достоянием общественности в октябре, когда местная газета получила анонимное сообщение о том, что в отношении некоторых солдат полка ведется расследование по факту отдачи нацистского приветствия и фотографирования коллег мужского и женского пола в душевых, а также употребления наркотиков и ношения формы в нацистском стиле. Впоследствии армия подтвердила, что проводила тайное расследование после получения жалоб от женщин-десантниц, составляющих около 5 процентов полка, в июне этого года.

По данным газеты, командир подразделения, полковник Оливер Хенкель, был отстранен от должности, однако он отрицает какую-либо связь смены должности с обвинениями. В свою очередь Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в армии сообщает о существовании в этом подразделении «крайне правой, открыто антисемитской клики», использовавшей такие оскорбления, как «еврейская свинья». Женщины там подвергались сексуализированным шуткам и угрозам изнасилования, а коллеги-мужчины демонстрировали свои гениталии.

По словам представителя немецкой армии, в общей сложности Бундесвер расследовал дела 55 подозреваемых — трое военнослужащих уже уволены, еще 19 находятся в процессе увольнения. Шестнадцать дел переданы в прокуратуру для уголовного расследования и в основном связаны с употреблением наркотиков, разжиганием ненависти и использованием запрещенных экстремистских символов.

Ранее прокуратура ФРГ предъявила обвинение депутату бундестага Матиасу Моосдорфу за использование нацистского приветствия. В июне 2023 года он якобы поприветствовал своего коллегу щелчком каблуков и характерным жестом.

