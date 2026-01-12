OBI сменит название на DOM Лента

В ближайшее время сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название. Об этом говорится на официальном сайте ретейлера.

После переименования гипермаркеты будут называться DOM Лента. В июле 2025 года уже сообщалось о планах OBI сменить название, однако тогда предполагалось, что магазины будут переименованы в QBI.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российской компании «Гермес» купить сеть строительных гипермаркетов OBI. Сделка была одобрена надзорным ведомством в июне 2025-го.