Экономика
16:25, 12 января 2026Экономика

OBI сменит название

OBI сменит название на DOM Лента
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sobolev Artyom / News.ru / Globallookpress.com

В ближайшее время сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название. Об этом говорится на официальном сайте ретейлера.

После переименования гипермаркеты будут называться DOM Лента. В июле 2025 года уже сообщалось о планах OBI сменить название, однако тогда предполагалось, что магазины будут переименованы в QBI.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российской компании «Гермес» купить сеть строительных гипермаркетов OBI. Сделка была одобрена надзорным ведомством в июне 2025-го.

