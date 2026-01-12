Реклама

Одинокая женщина решила найти любовь с помощью открыток и визиток

Одинокая жительница США решила найти пару с помощью рождественских открыток
Юлия Юткина
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

34-летняя жительница США Пейдж Дэвис уже четыре года пытается найти пару с помощью рождественских открыток. О необычном способе поиска возлюбленного она рассказала People.

В 2025 году Дэвис решила дарить друзьям и знакомым не только открытки, но и визитки. На них размещены фотография женщины и QR-код, ведущий на ее социальные сети. По ее задумке, друзья должны вручать эти визитки знакомым мужчинам, которых считают подходящими для нее.

По словам Дэвис, идея печатать открытки с саморекламой пришла ей в 2022 году. Она устроила профессиональную фотосессию перед праздниками и оформила получившиеся фотографии как поздравительные карточки. В открытке женщина просила получателя поставить ее в доме так, чтобы ее могли увидеть одинокие гости-мужчины. Желательно, как написала Дэвис, успешные и высокие.

«К сожалению, это был полный провал. Либо мои друзья тайно хотят, чтобы я оставалась одной всегда, либо они действительно не знают ни одного одинокого мужчины, потому что я не получила ни одного приглашения на свидание», — призналась Дэвис.

Хотя некоторые и посчитали такой способ поиска пары жалким, друзья оценили ее креативность. Они добавили, что каждый год ждут открытку от Дэвис. Она же, несмотря на неудачи, планирует продолжать традицию.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Пхаттхалунг задержали голого мужчину, бегущего по жилому району. Оказалось, что он делает это, чтобы задобрить святого духа и найти любовь.

