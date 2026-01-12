Блогер Оксана Самойлова повторила образ Меган Фокс из фильма «Тело Дженнифер»

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова повторила образ американской актрисы Меган Фокс из фильма «Тело Дженнифер». Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость предстала перед камерой в голубой джинсовой мини-юбке с черным кожаным ремнем, украшенным заклепками, и надела корсетный топ с тонкими бретелями и глубоким декольте. Также она распустила гладко уложенные волосы, разделив их прямым пробором, и нанесла контрастный макияж.

При этом инфлюэнсерша повторила речь героини Фокс Дженнифер Чек.

