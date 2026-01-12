Реклама

19:44, 12 января 2026

Оксана Самойлова повторила образ Меган Фокс из фильма «Тело Дженнифер»

Блогер Оксана Самойлова повторила образ Меган Фокс из фильма «Тело Дженнифер»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова повторила образ американской актрисы Меган Фокс из фильма «Тело Дженнифер». Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость предстала перед камерой в голубой джинсовой мини-юбке с черным кожаным ремнем, украшенным заклепками, и надела корсетный топ с тонкими бретелями и глубоким декольте. Также она распустила гладко уложенные волосы, разделив их прямым пробором, и нанесла контрастный макияж.

При этом инфлюэнсерша повторила речь героини Фокс Дженнифер Чек.

В ноябре 2025 года Оксана Самойлова расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой.

