Из жизни
07:00, 12 января 2026Из жизни

Подруга славившегося оргиями на Багамах молодого миллиардера выйдет из тюрьмы

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В январе на свободу выйдет Кэролайн Эллисон — подруга миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, который славился оргиями на Багамах и угодил за решетку на 25 лет. Об этом сообщает издание New York Post.

В свое время Сэм Бэнкман-Фрид считался одним из самых перспективных молодых миллиардеров. Он сделал состояние на криптовалютах, делал огромные пожертвования американским политикам и рассчитывал в будущем стать президентом США.

Осенью 2022 года журналисты выяснили, что его компания незаконно перечисляет миллиарды долларов на счета фирмы, которой управляла Эллисон. После ареста девушка согласилась признать вину и дала показания против бывшего любовника. В марте 2024 года ее приговорили к двум годам лишения свободы. Сэма Бэнкман-Фрида отправили в тюрьму на 25 лет.

После ареста отношения Бэнкмана-Фрида, Эллисон и их друзей подробно обсуждались в прессе. Большая часть руководства компании и сотрудников стартапа, среди которых были и мужчины, и женщины, жили в одном пентхаусе на Багамах. Все они состояли в полиаморных отношениях, допускающих романтические связи сразу с несколькими партнерами. Оргии, по слухам, сопровождались употреблением стимуляторов, которые им прописывал штатный психиатр.

Ранее сообщалось, что американский криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид в тюрьме вынужден питаться недоваренным рисом и «бобами отвратительного вида».

