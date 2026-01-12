Реклама

Полиция Финляндии освободила задержанное судно с россиянами

Полиция Финляндии освободила задержанное судно Fitburg с россиянами на борту
Виктория Кондратьева
Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

Грузовое судно Fitburg с россиянами на борту, задержанное финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, освобождено и будет выведено из Финляндии под конвоем. Об этом сообщили в финской полиции.

«Финская и эстонская полиция завершили свою работу на борту судна, и поэтому арест можно снять», — заявил представитель уголовной полиции Финляндии Ристо Лохи.

Он отметил, что некоторым членам экипажа по-прежнему запрещен выезд за границу.

31 декабря 2025 года финские власти проинформировали посольство РФ о задержании следовавшего из России в Израиль грузового судна. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Финская полиция рассматривала версию об умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

