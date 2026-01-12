Реклама

18:15, 12 января 2026Мир

Поляки продлили арест российского археолога

RMF: Суд Варшавы продлил арест российского археолога Бутягина до 4 марта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта. Об этом в эфире сообщает RMF.

По информации польского радио, адвокат ученого Адам Доманьский будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для своего подзащитного. Дело об экстрадиции Бутягина на Украину суд рассмотрит 15 января.

Ранее украинская сторона потребовала от передать ей задержанного в Польше российского археолога Бутягина. Польские правоохранители сейчас оценивают правомочность такого шага.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). Пресс-служба Эрмитажа, где работал Бутягин, подчеркнула, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

