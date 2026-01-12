Поляки продлили арест российского археолога

RMF: Суд Варшавы продлил арест российского археолога Бутягина до 4 марта

Суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта. Об этом в эфире сообщает RMF.

По информации польского радио, адвокат ученого Адам Доманьский будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для своего подзащитного. Дело об экстрадиции Бутягина на Украину суд рассмотрит 15 января.

Ранее украинская сторона потребовала от передать ей задержанного в Польше российского археолога Бутягина. Польские правоохранители сейчас оценивают правомочность такого шага.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). Пресс-служба Эрмитажа, где работал Бутягин, подчеркнула, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.