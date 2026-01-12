Реклама

Появились подробности о потерпевших по делу о пропаже семьи Усольцевых

Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Потерпевшими по делу пропавшей семьи Усольцевых считаются сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея Усольцева от первого брака, а также его сын от второго брака. Об этом пишет ТАСС.

Если первых троих допросить удалось, то допросить последнего не представляется возможным — он вместе с матерью находится за границей, точное местонахождение неизвестно.

8 января сообщалось, что сотрудники Следственного комитета осмотрели две пещеры в районе поисков семьи Усольцевых.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. В поисках семьи участвовали более 1,5 тысячи человек. Активные поиски завершились 12 октября, теперь точечными задачами занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

