Раскрыто решение суда в отношении российского комика-террориста

В Москве содержание под стражей комика Останина продлили до 25 июня

В Москве Мещанский суд продлил срок содержания под стражей российскому комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья продлила меру пресечения Останину в виде содержания под стражей на срок до 25 июня.

Комику предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 («Публичные действия, демонстрирующие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление чувств верующих») и части 2 статьи 282 («Разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства») УК РФ.

В июне 2025 года Росфинмониторинг внес Останина в список экстремистов и террористов из-за его шутки над инвалидом. На допросе комик заявил, что не хотел кого-то оскорбить и извинился за выходку.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором он говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой», — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины.