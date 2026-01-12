Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 12 января 2026Силовые структуры

Раскрыто решение суда в отношении российского комика-террориста

В Москве содержание под стражей комика Останина продлили до 25 июня
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве Мещанский суд продлил срок содержания под стражей российскому комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья продлила меру пресечения Останину в виде содержания под стражей на срок до 25 июня.

Комику предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 («Публичные действия, демонстрирующие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление чувств верующих») и части 2 статьи 282 («Разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства») УК РФ.

В июне 2025 года Росфинмониторинг внес Останина в список экстремистов и террористов из-за его шутки над инвалидом. На допросе комик заявил, что не хотел кого-то оскорбить и извинился за выходку.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором он говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой», — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok