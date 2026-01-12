Депутат Колесник: ВСУ ответят за расстрел 130 мирных жителей Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответят за расстрел 130 мирных жителей Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о том, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Парламентарий подчеркнул, что украинским военным придется ответить за зверство.

«Такие зверства смываются только кровью, другого варианта нет. Одно дело — в бою человек с оружием против человека с оружием, другое дело — расстрел мирных жителей. Это карается только одним способом, этот способ известен, и, я думаю, он будет к людям, которые это совершили, применен», — высказался Колесник.

До этого стало известно, что солдаты ВСУ не дают сослуживцам сдаваться в плен. Когда некоторые украинские солдаты объединяются в небольшие группы и пытаются покинуть позиции, на отходе они встречаются с бойцами своих же подразделений, которые их расстреливают.

