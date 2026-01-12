Реклама

Экономика
12:42, 12 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Российский фондовый рынок столкнулся с проблемой из-за Трампа

ИФК «Солид»: Индекс Мосбиржи упал примерно на процент с 20 декабря по 10 января
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Частным инвесторам не удалось обеспечить традиционный рост российского фондового рынка в период так называемого «ралли Санта-Клауса», чего не наблюдалось с конца 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ИФК «Солид», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Рождественское биржевое ралли продолжается с 20 декабря по 10 января. В этот период на российском фондовом рынке до недавнего времени фиксировалось усиление активности инвесторов, а индекс Московской биржи традиционно демонстрировал рост.

Однако в конце 2025-го — начале 2026 года на внутреннем рынке ценных бумаг наметилась противоположная динамика, отметили аналитики. В это время индекс Мосбиржи упал примерно на процент. В качестве одной из главных причин подобной тенденции эксперты назвали негативное влияние геополитики.

Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, организованное главой Белого дома Дональдом Трампом, отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, массовые протесты в Иране, а также угрозы США ввести жесткие санкции против торговых партнеров России привели к коррекции котировок отечественного фондового рынка, констатировали аналитики.

Ранее об ограниченном влиянии «венесуэльской операции» США на российский фондовый рынок заявил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. В то же время, отметил он, Россия вряд ли окажется главным пострадавшим от фактического перехода под контроль Вашингтона колоссальных запасов сырья в латиноамериканской республике. Ключевым покупателем венесуэльской нефти, пояснил Родин, является Китай, которому теперь придется приобретать ее по рыночным ценам.

