Стал известен неожиданный фактор риска тяжелых заболеваний десен

JNHA: Люди с дефицитом ликопина в рационе чаще страдают тяжелым пародонтитом

Недостаток ликопина в рационе может быть связан с более высоким риском тяжелого пародонтита у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

Ученые проанализировали данные 1 227 участников в возрасте от 65 до 79 лет, собранные в рамках американского национального исследования здоровья и питания (NHANES) за 2009–2014 годы. Почти половина участников имела признаки заболеваний десен разной степени тяжести, при этом около 78 процентов потребляли недостаточное количество ликопина — каротиноида, содержащегося в томатах и других красных плодах.

После учета возраста, пола, расы, уровня образования и курения выяснилось, что у людей с достаточным потреблением ликопина вероятность тяжелого пародонтита была примерно в три раза ниже по сравнению с теми, кто получал его в недостаточном количестве.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее результаты указывают на ликопин как на потенциально модифицируемый диетический фактор и подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Ранее ученые выяснили, что регулярное соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким риском воспаления десен.