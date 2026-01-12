Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:33, 12 января 2026Наука и техника

Стал известен неожиданный фактор риска тяжелых заболеваний десен

JNHA: Люди с дефицитом ликопина в рационе чаще страдают тяжелым пародонтитом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: aijiro / Shutterstock / Fotodom

Недостаток ликопина в рационе может быть связан с более высоким риском тяжелого пародонтита у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

Ученые проанализировали данные 1 227 участников в возрасте от 65 до 79 лет, собранные в рамках американского национального исследования здоровья и питания (NHANES) за 2009–2014 годы. Почти половина участников имела признаки заболеваний десен разной степени тяжести, при этом около 78 процентов потребляли недостаточное количество ликопина — каротиноида, содержащегося в томатах и других красных плодах.

После учета возраста, пола, расы, уровня образования и курения выяснилось, что у людей с достаточным потреблением ликопина вероятность тяжелого пародонтита была примерно в три раза ниже по сравнению с теми, кто получал его в недостаточном количестве.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее результаты указывают на ликопин как на потенциально модифицируемый диетический фактор и подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Ранее ученые выяснили, что регулярное соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким риском воспаления десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok