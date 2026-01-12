Реклама

Стало известно об ударе по двум кораблям под Одессой

Кулеба: Дрон атаковал танкер под Одессой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил об атаке дронов на суда в районе порта Одессы. Слова политика передает издание «Страна».

Один беспилотник ударил по танкеру под флагом Панамы, когда тот ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. Также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с грузом кукурузы.

Российский центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» опубликовал видео, снятое беспилотниками в момент атаки. «В эту игру можно играть вдвоем», — говорится в подписи к видео.

В декабре 2025 года Украина начала охоту на нефтяные танкеры. Киев нанес несколько ударов морскими беспилотниками по кораблям из якобы «российского теневого флота». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответные действия на атаки Киева по танкерам будут обязательно.

