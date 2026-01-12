Стало известно об указаниях из-за рубежа протестующим в Иране стрелять по людям

Аракчи: Протестующие в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям

Участникам протестов в Иране приказали стрелять по людям, и сделали это из-за границы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам», — сообщил он во время встречи с послами зарубежных стран.

По его словам, участникам протестов дали указания стрелять по иранским полицейским или мирным гражданам, если не будет полиции. Глава иранского МИД отметил, что организаторам беспорядков был важен рост количества жертв.

Аракчи также подчеркнул, что Иран не планирует принимать превентивные меры в ответ на угрозы США, но при необходимости Тегеран готов к войне. «Мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении», — дополнил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесут невиданные удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты. По его словам, Вашингтон владеет мощными вариантами действий.