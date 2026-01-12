Трамп оценил выгоду США от доступа к украинским минеральным ресурсам

Трамп: Доходы США от доступа к ресурсам Украины превысят 350 млрд долларов

Доходы американских компаний от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят траты администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена на поддержку Киева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом, отметил он, выгода от доступа к украинским редкоземельным элементам для США перекроет денежные средства, которые Байден «потратил впустую». Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость (в сравнении с оказанной Байденом помощью Украине — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал Трамп.

Сделка о доступе США к украинским минеральным ресурсам была заключена 30 апреля 2025 года. Согласно основным положениям соглашения, американские инвесторы получат приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. В обмен на это Вашингтон обязался предоставлять Киеву военную помощь, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в совместный с Украиной инвестфонд.

В начале этого года газета The New York Times сообщила, что новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался друг президента США Дональда Трампа — Рональд Лаудер. Последний, по данным издания, склонял главу Соединенных Штатов к «покупке» богатой ресурсами Гренландии.