Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции

Reuters: Трамп встретится в Белом доме с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо

Президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо проведут встречу в Вашингтоне. Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет в четверг, 15 января, в самом Белом доме.

3 января Соединенные Штаты ударили по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.

Потом стало известно о разработке администрацией Трампа плана управления Венесуэлой. В рабочую группу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.