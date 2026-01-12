У российского бизнесмена отобрали бриллиант стоимостью более 112 миллионов рублей

В Москве суд сохранил арест на бриллиант главы ТБСС за 112 миллионов рублей

В Москве суд сохранил арест на бриллиант стоимостью более 112 миллионов рублей, который изъяли у председателя совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» (ТБСС) Сергея Хирьякова. Об этом пишет ТАСС.

Обработанный алмаз размером более 10 карат передали в распоряжение следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому органу. Также суд сохранил арест на один из банковских счетов Хирьякова, где находятся более 195,5 миллиона рублей, коллекцию монет стоимостью около 80 миллионов рублей, а также наличные в рублях и иностранной валюте и другие счета, общая сумма которых составляет около 47 миллионов рублей.

При этом после вступления приговора в силу будут сняты обеспечительные меры с ряда других активов Хирьякова, включая московскую квартиру за 47 миллионов рублей и участок в центре Сочи за 23 миллиона рублей.

Ранее суд признал Хирьякова и его подельника виновными в даче крупной взятки одному из чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС). Их оштрафовали на сумму в размере семидесятикратной взятки, то есть на 165,2 миллиона рублей. При этом суд учел срок содержания осужденных под стражей и под запретом определенных действий, поэтому снизил сумму штрафа на два миллиона рублей, то есть до 163,2 миллиона рублей.

В декабре 2025 года в Москве был задержан топ-менеджер АО «КАВКАЗ.РФ», получивший два миллиона рублей взятки в кафе в «Москве-Сити» за заключение госконтракта на услуги в туристическом комплексе в Северной Осетии.

